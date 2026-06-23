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«Бруклин» выменял звёздного форварда в результате трёхсторонней сделки

«Бруклин» выменял звёздного форварда в результате трёхсторонней сделки
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«Миннесота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз» согласовали трёхсторонний обмен, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

По информации, «Миннесота» отправит форварда Джулиуса Рэндла и 28-й пик драфта НБА в «Бруклин». В рамках сделки центровой Ник Клэкстон перейдёт из «Нетс» в «Чикаго». В свою очередь, «Тимбервулвз» получат от «Бруклина» 33-й пик драфта.

Рэндл является трёхкратным участников Матча звёзд и двукратным игроком символических сборных. В регулярном сезоне форвард отыграл за «Миннесоту» 79 матчей, выходя на паркет всегда в стартовом составе. В среднем игрок набирал 21,1 очка, 6,7 подбора и пять передач.

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