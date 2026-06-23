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Стали известны детали предложения «Бостона» для обмена Адетокунбо

Стали известны детали предложения «Бостона» для обмена Адетокунбо
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Инсайдер ESPN Шэмс Чарания раскрыл детали предложения «Бостон Селтикс», которое предлагалось за лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в течение нынешнего драфтового периода.

«Насколько я понимаю, в этот драфтовый период «Бостон Селтикс» активно пытался заполучить Янниса Адетокунбо. Они также пытались сделать это перед дедлайном обменов, но тогда сделка тоже не состоялась.

В этот раз предложение «Селтикс» включало Джейлена Брауна, MVP финала НБА 2024 года, а также, как мне сообщили, два незащищённых пика первого раунда.

Но «Бакс» были нужны ещё молодые игроки, такие как Хьюго Гонсалес, Бэйлор Шейерман и, возможно, другие. Они также хотели больше пиков первого раунда и больше прав на обмен выборами. Можно было найти компромисс, но в конечном итоге, насколько понимаю, «Бостон» не был готов расстаться с достаточным количеством молодых игроков и активов для завершения сделки», — сказал Чарания в эфире ESPN.

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