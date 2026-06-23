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Чарания: попытка обменять Брауна на Янниса может иметь последствия для «Бостона»

Чарания: попытка обменять Брауна на Янниса может иметь последствия для «Бостона»
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Неудачная попытка «Бостон Селтикс» приобрести лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо может привести к непростым последствиям внутри команды, считает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Теперь для «Бостона» это может иметь последствия и привести к непростым разговорам. Потому что уже во второй раз за четыре года «Селтикс» включают Джейлена Брауна, своего второго лидера наряду с Джейсоном Тейтумом, в переговоры по обмену.

В 2022 году «Селтикс» предлагали Брауна в пакете за Кевина Дюранта. Теперь — за Янниса Адетокунбо.

Но сейчас ситуация отличается. Джейлен Браун уже является MVP финала НБА. Кроме того, он только что провёл сезон, по итогам которого входил в число претендентов на звание MVP. Поэтому впереди могут состояться определённые разговоры.

В июле Джейлен Браун получит право на продление контракта. Посмотрим, как будут развиваться события дальше», — сказал Чарания в эфире ESPN.

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