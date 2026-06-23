Джефферсон заявил, что Браун должен воспринимать слухи об обмене на Янниса как комплимент

Бывший игрок «Кливленд Кавальерс», чемпион НБА 2016 года Ричард Джефферсон считает, что Джейлен Браун не должен негативно воспринимать информацию, что «Бостон Селтикс» был готов включить его в потенциальную сделку по приобретению лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Скорее всего, в нынешнем составе именно ты был самым ценным игроком, которого они могли предложить за Янниса. Они хотели заполучить тебя. Просто не смогли договориться о сделке.

Если ты Джейлен Браун, это комплимент. Это действительно комплимент. Потому что в таких разговорах тебя ставят в один ряд с Яннисом. Вы находитесь в одной категории игроков», — приводит слова Джефферсона аккаунт NBA Base в социальной сети Х.