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Джефферсон заявил, что Браун должен воспринимать слухи об обмене на Янниса как комплимент

Джефферсон заявил, что Браун должен воспринимать слухи об обмене на Янниса как комплимент
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Бывший игрок «Кливленд Кавальерс», чемпион НБА 2016 года Ричард Джефферсон считает, что Джейлен Браун не должен негативно воспринимать информацию, что «Бостон Селтикс» был готов включить его в потенциальную сделку по приобретению лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Скорее всего, в нынешнем составе именно ты был самым ценным игроком, которого они могли предложить за Янниса. Они хотели заполучить тебя. Просто не смогли договориться о сделке.

Если ты Джейлен Браун, это комплимент. Это действительно комплимент. Потому что в таких разговорах тебя ставят в один ряд с Яннисом. Вы находитесь в одной категории игроков», — приводит слова Джефферсона аккаунт NBA Base в социальной сети Х.

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