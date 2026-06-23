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Источник: в «Милуоки» опасались, что Браун захочет уйти из клуба через год после обмена

Источник: в «Милуоки» опасались, что Браун захочет уйти из клуба через год после обмена
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Владелец «Милуоки Бакс» Джимми Хаслам был одним из главных сторонников принятия предложения «Майами Хит» по Яннису Адетокунбо вместо варианта от «Бостон Селтикс», при котором в команду пришёл бы Джейлен Браун, сообщает инсайдер Кевин О’Коннор.

«Источники сообщают, что владелец «Милуоки Бакс» Джимми Хаслам был одним из главных сторонников принятия предложения «Майами Хит» по Яннису Адетокунбо вместо варианта от «Бостон Селтикс». Хаслам не хотел рисковать тем, что через год Джейлен Браун захочет покинуть «Милуоки» после того, как ему уже пришлось столкнуться с требованиями об обмене со стороны Янниса. Хасламу нужна была уверенность.

Предложение «Майами» обеспечивало в большей степени, а также давало «Милуоки» больше активов в общей сложности», — написал О’Коннор на своей странице в социальной сети Х.

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