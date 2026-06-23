Владивостокское «Динамо» и «Астана» сыграют в Единой лиге сезона-2026/2027

Единая лига ВТБ объявила о составе участников сезона-2026/2027. В следующем чемпионате сыграют сразу два новых клуба: казахстанская «Астана» возвращается в лигу, а владивостокское «Динамо» дебютирует на этом уровне.

«Астана» выступала в Единой лиге ВТБ с 2011 по 2025 год и после перерыва вновь вошла в число участников турнира. Домашние матчи команда будет проводить во Дворце единоборств «Жекпе-жек», который вмещает 5000 зрителей. Генеральным директором клуба является Самсон Аракелян.

Вторым новичком турнира станет «Динамо» из Владивостока, которое впервые в своей истории выступит в Единой лиге ВТБ. Домашней площадкой команды станет «Фетисов Арена» вместимостью 5500 зрителей. Клубом руководит Эдуард Сандлер.