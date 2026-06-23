Стал известен полный состав клубов-участников Единой лиги сезона-2026/2027
Сегодня, 23 июня, в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ, на котором был объявлен состав участников сезона-2026/2027.
В новом чемпионате выступят 12 клубов из России и Казахстана:
- «Автодор»;
- «Астана»;
- «Динамо» Владивосток;
- «Енисей»;
- «Зенит»;
- «Локомотив-Кубань»;
- МБА-МАИ;
- «Бетсити Парма»;
- «Самара»;
- УНИКС;
- «Уралмаш»;
- ЦСКА.
Казахстанская «Астана» возвращается в Единую лигу ВТБ после перерыва, а «Динамо» из Владивостока дебютирует в турнире. При этом «Нижний Новгород» не сможет принять участие в сезоне-2026/2027. Волжский клуб продолжит выступления в чемпионате молодёжной лиги.
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