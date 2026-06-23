Стал известен полный состав клубов-участников Единой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 23 июня, в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ, на котором был объявлен состав участников сезона-2026/2027.

В новом чемпионате выступят 12 клубов из России и Казахстана:

«Автодор»;

«Астана»;

«Динамо» Владивосток;

«Енисей»;

«Зенит»;

«Локомотив-Кубань»;

МБА-МАИ;

«Бетсити Парма»;

«Самара»;

УНИКС;

«Уралмаш»;

ЦСКА.

Казахстанская «Астана» возвращается в Единую лигу ВТБ после перерыва, а «Динамо» из Владивостока дебютирует в турнире. При этом «Нижний Новгород» не сможет принять участие в сезоне-2026/2027. Волжский клуб продолжит выступления в чемпионате молодёжной лиги.

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