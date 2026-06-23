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Стал известен полный состав клубов-участников Единой лиги сезона-2026/2027

Стал известен полный состав клубов-участников Единой лиги сезона-2026/2027
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Сегодня, 23 июня, в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ, на котором был объявлен состав участников сезона-2026/2027.

В новом чемпионате выступят 12 клубов из России и Казахстана:

  • «Автодор»;
  • «Астана»;
  • «Динамо» Владивосток;
  • «Енисей»;
  • «Зенит»;
  • «Локомотив-Кубань»;
  • МБА-МАИ;
  • «Бетсити Парма»;
  • «Самара»;
  • УНИКС;
  • «Уралмаш»;
  • ЦСКА.

Казахстанская «Астана» возвращается в Единую лигу ВТБ после перерыва, а «Динамо» из Владивостока дебютирует в турнире. При этом «Нижний Новгород» не сможет принять участие в сезоне-2026/2027. Волжский клуб продолжит выступления в чемпионате молодёжной лиги.

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