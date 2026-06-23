Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига вернулась к формату с двумя этапами в регулярном чемпионате с нового сезона

Единая лига вернулась к формату с двумя этапами в регулярном чемпионате с нового сезона
Комментарии

Сегодня, 23 июня, в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ, на котором был объявлен формат проведения сезона-2026/2027. В новом чемпионате турнир вновь будет состоять из двух этапов регулярного сезона.

В чемпионате примут участие 12 команд. На первом этапе клубы проведут по два матча с каждым соперником. После завершения этой стадии команды разделят на две группы по шесть участников. На втором этапе команды сыграют ещё по два круга внутри своих групп. Таким образом, каждый клуб проведёт по 32 матча в регулярном чемпионате. Подобный формат уже использовался в Единой лиге ВТБ сезона-2023/2024.

По итогам второго этапа все шесть команд группы «А» напрямую выйдут в плей-офф. Клубы группы «Б», занявшие места с первого по четвёртое, разыграют оставшиеся путёвки через плей-ин, который не проводился в прошлом сезоне.

Чемпион сезона-2026/2027 определится в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, полуфиналы и финал — до четырёх. Серия за третье место будет играться до двух побед.

Материалы по теме
Официально
Стал известен полный состав клубов-участников Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android