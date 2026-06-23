Единая лига вернулась к формату с двумя этапами в регулярном чемпионате с нового сезона

Сегодня, 23 июня, в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ, на котором был объявлен формат проведения сезона-2026/2027. В новом чемпионате турнир вновь будет состоять из двух этапов регулярного сезона.

В чемпионате примут участие 12 команд. На первом этапе клубы проведут по два матча с каждым соперником. После завершения этой стадии команды разделят на две группы по шесть участников. На втором этапе команды сыграют ещё по два круга внутри своих групп. Таким образом, каждый клуб проведёт по 32 матча в регулярном чемпионате. Подобный формат уже использовался в Единой лиге ВТБ сезона-2023/2024.

По итогам второго этапа все шесть команд группы «А» напрямую выйдут в плей-офф. Клубы группы «Б», занявшие места с первого по четвёртое, разыграют оставшиеся путёвки через плей-ин, который не проводился в прошлом сезоне.

Чемпион сезона-2026/2027 определится в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, полуфиналы и финал — до четырёх. Серия за третье место будет играться до двух побед.