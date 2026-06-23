Единая лига объявила, что в сезоне-2026/2027 вновь проведёт турнир Basket Cup

Единая лига раскрыла, что совместно с титульным партнером WINLINE вновь проведёт внутрисезонный турнир Basket Cup в сезоне-2026/2027.

Розыгрыш состоится во второй раз в истории. Дебютный турнир провели в сезоне-2025/2026. Матчи нового розыгрыша пройдут с октября 2026-го по март 2027-го, а победитель определится по итогам «Финала четырёх».

Формат соревнования останется без изменений. В турнире примут участие восемь команд, которые будут разделены на две группы по четыре клуба в каждой. На групповом этапе каждая команда проведёт по шесть матчей, сыграв с каждым соперником дома и на выезде. По два лучших клуба из каждой группы выйдут в «Финал четырёх».

Всего в рамках турнира проведут 28 матчей — 24 встречи группового этапа и четыре игры «Финала четырёх». Окончательный состав участников Basket Cup будет объявлен позднее.