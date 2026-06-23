Источник: Велимир Перасович может покинуть УНИКС

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович может покинуть казанский клуб в ближайшее время, сообщает Backdoor Podcast.

По информации источника, хорватский специалист принял решение досрочно прекратить сотрудничество с клубом и воспользоваться опцией выхода из контракта, предусмотренной соглашением сторон.

Перасович возглавляет казанский клуб с 2021 года. Под его руководством УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023, а также регулярно входил в число претендентов на медали турнира. В текущем сезоне казанская команда уступила в финале ЦСКА со счётом 0-4.

Официального подтверждения информации о возможном уходе специалиста на данный момент не поступало.