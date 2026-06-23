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Суперкубок Единой лиги — 2026 пройдёт в Москве 14-19 сентября

Суперкубок Единой лиги — 2026 пройдёт в Москве 14-19 сентября
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Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует с розыгрыша Суперкубка, который пройдёт в Москве с 14 по 19 сентября 2026 года. Полный состав участников турнира будет объявлен позднее.

Предыдущий розыгрыш Суперкубка состоялся в Белграде. В финальном матче ЦСКА одолел «Зенит» со счётом 96:79 и выиграл трофей. В матче за третье место сербская «Црвена Звезда» оказалась сильнее клуба «Дубай» из ОАЭ.

Ранее президент Единой лиги Сергей Кущенко заявил, что количество участников увеличится в сравнении с предыдущим годом. Сообщалось, что в турнире примут участие четыре российских клуба, также велись переговоры с командами из Сербии и Турции.

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