Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» в ближайшие дни планирует объявить имя нового главного тренера

«Зенит» в ближайшие дни планирует объявить имя нового главного тренера
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный раскрыл, что клуб в ближайшее время планирует объявить имя нового главного тренера.

— Удалось уже определиться с кандидатурой нового главного тренера?
— Только определяемся. Тем не менее можно уже сказать, что мы в решающей фазе. И надеюсь, что в ближайшие дни подпишем контракт и объявим нового главного тренера.

— Российский или иностранный тренер?
— Иностранный специалист.

— Он хорошо знаком нам?
— «Зенит» всегда подписывает состоявшихся тренеров. Конечно, это известный специалист, — приводит слова Церковного канал «Матч ТВ».

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне возглавляли три тренера: Александер Секулич, Деян Радоньич и Ростислав Вергун.

Материалы по теме
«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?
«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android