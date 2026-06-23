«Зенит» в ближайшие дни планирует объявить имя нового главного тренера

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный раскрыл, что клуб в ближайшее время планирует объявить имя нового главного тренера.
— Удалось уже определиться с кандидатурой нового главного тренера?
— Только определяемся. Тем не менее можно уже сказать, что мы в решающей фазе. И надеюсь, что в ближайшие дни подпишем контракт и объявим нового главного тренера.
— Российский или иностранный тренер?
— Иностранный специалист.
— Он хорошо знаком нам?
— «Зенит» всегда подписывает состоявшихся тренеров. Конечно, это известный специалист, — приводит слова Церковного канал «Матч ТВ».
Напомним, клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне возглавляли три тренера: Александер Секулич, Деян Радоньич и Ростислав Вергун.