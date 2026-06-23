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Айзея Уэйли возвращается в Россию и продолжит карьеру в «Парме»

Айзея Уэйли возвращается в Россию и продолжит карьеру в «Парме»
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Американский форвард Айзея Уэйли стал игроком «Бесити Пармы». Пермский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 28-летним баскетболистом.

Для Уэйли это станет возвращением в Россию. В сезоне-2024/2025 форвард выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого провёл 57 матчей в Единой лиге ВТБ. В среднем американец набирал 8,1 очка, совершал 5,2 подбора, отдавал 0,9 передачи, а также делал 1,1 блок-шота и 0,7 перехвата за игру.

Минувший сезон Уэйли начал в турецком «Тофаше», после чего перебрался в итальянский «Наполи».

Также форвард выступал за фарм-команду «Шарлотт Хорнетс», мексиканский клуб «Астрос де Халиско», с которым выиграл чемпионат Мексики, а также немецкий «Гейдельберг», где вошёл в число лучших игроков Бундеслиги по подборам и блок-шотам.

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