Сергей Панов выразил надежду на возвращение «Нижнего Новгорода» в Единую лигу

Президент БК «Нижний Новгород» Сергей Панов прокомментировал отсутствие клуба в составе участников Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027 и выразил надежду на возвращение команды в элиту российского баскетбола.

«На место выбывшего бойца пришли два новых: вместо «Нижнего Новгорода» пришли «Астана» и «Динамо» из Владивостока. Чётное количество участников, как мне кажется, является оптимальным вариантом для проведения соревнований, можно играть турами — шесть игр в одном туре.

Что касается «Нижнего», обидно после 15 лет приостанавливать свою деятельность, оставлять такой большой город без большого баскетбола. Но как показывает пример наших товарищей, возвращаться после паузы можно — так вернулась «Астана», так возвращался баскетбол в Самару и даже Пермь, хоть и под другими названиями клубов.

Есть надежда, что клуб будет сохранён в молодёжном чемпионате и детско-юношеских соревнованиях. А что касается основной команды, очень надеюсь, что мы вернёмся. Трудности — приходящие и уходящие, а баскетбол вечен», — приводит слова Панова телеграм-канал «Два Кольца».