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Источник: экс-тренер «Химок» Душко Иванович может возглавить «Зенит»

Источник: экс-тренер «Химок» Душко Иванович может возглавить «Зенит»
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Бывший главный тренер «Химок» Душко Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание Tipsnslips в социальных сетях.

По информации источника, черногорский специалист уже нашёл новый клуб после ухода из «Виртуса» и в ближайшее время должен стать главным тренером сине-бело-голубых. Иванович покинул итальянский клуб в марте этого года. В последнее время специалист работал с рядом ведущих европейских команд, включая «Басконию», «Црвену Звезду» и «Виртус».

В минувшем сезоне «Зенит» начал чемпионат под руководством Александра Секулича, затем команду возглавил Деян Радоньич. Серией за третье место в Единой лиге ВТБ руководил Ростислав Вергун.

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