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В УНИКСе прокомментировали информацию об уходе Перасовича с поста главного тренера

В УНИКСе прокомментировали информацию об уходе Перасовича с поста главного тренера
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Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв рассказал, что главный тренер Велимир Перасович пока не сообщил коллективу своё решение о продолжении карьеры в казанском клубе.

«У меня такой информации нет, он мне ничего о своём решении не сообщал. Пока думает. У него до 30-го числа есть время, чтобы решить и поставить или не поставить свою подпись под контрактом. Ещё есть семь дней, чтобы решить. Но сами понимаете, он у нас уже четыре года, семья у него на родине.

«Зенит»? Нет, на меня никто из Петербурга не выходил, тем более в «Зените» тоже дали опровержение на следующий день», — приводит Богачёва издание «Татар Информ».

Напомним, Перасович возглавляет казанский клуб с 2021 года. Под его руководством УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023, а также регулярно входил в число претендентов на медали турнира.

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Источник: Велимир Перасович может покинуть УНИКС
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