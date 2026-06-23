Центровой УНИКСа Руслан Абдулбасиров покинул казанскую команду

Российский центровой Руслан Абдулбасиров покинул УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба. Баскетболист присоединился к команде перед прошедшим сезоном.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Абдулбасиров принял участие в 38 матчах. В среднем центровой набирал 3,5 очка, 1,5 подбора и 0,7 блок-шота за 9:49 минуты игрового времени. В шести играх Winline Basket Cup его показатели составили 1,8 очка и 1,3 подбора за 7:39 минуты на площадке.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Руслана за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы казанцев.

По итогам сезона-2025/2026 УНИКС стал серебряным призёром Единой лиги, уступив ЦСКА в финальной серии со счётом 0-4.