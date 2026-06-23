Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой УНИКСа Руслан Абдулбасиров покинул казанскую команду

Центровой УНИКСа Руслан Абдулбасиров покинул казанскую команду
Комментарии

Российский центровой Руслан Абдулбасиров покинул УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба. Баскетболист присоединился к команде перед прошедшим сезоном.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Абдулбасиров принял участие в 38 матчах. В среднем центровой набирал 3,5 очка, 1,5 подбора и 0,7 блок-шота за 9:49 минуты игрового времени. В шести играх Winline Basket Cup его показатели составили 1,8 очка и 1,3 подбора за 7:39 минуты на площадке.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Руслана за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы казанцев.

По итогам сезона-2025/2026 УНИКС стал серебряным призёром Единой лиги, уступив ЦСКА в финальной серии со счётом 0-4.

Читайте далее:
В УНИКСе прокомментировали информацию об уходе Перасовича с поста главного тренера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android