Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой УНИКСа Абдулбасиров перейдёт в «Локомотив-Кубань» — источник

Центровой УНИКСа Абдулбасиров перейдёт в «Локомотив-Кубань» — источник
Комментарии

Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» договорился о переходе центрового УНИКСа Руслана Абдулбасирова. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Для 27-летнего Абдулбасирова это будет третий топ-клуб в карьере — после московского ЦСКА и казанского УНИКСа. Большая часть карьеры уроженца Кизляра прошла в Суперлиге. В 2025 году в составе ЦСКА он выиграл Единую лигу ВТБ и Суперкубок, а затем перебрался в Казань. В минувшем сезоне за УНИКС Абдулбасиров провёл 38 матчей, набирая в среднем 3,5 очка и 1,9 подбора за 10 минут на площадке.

Отметим, что с 2012 по 2014 год он выступал в системе «Локо» за молодёжную команду, где играл вместе с нынешним ассистентом главного тренера кубанцев Богданом Богдановым.

Сейчас читают:
Официально
Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android