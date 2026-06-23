Центровой УНИКСа Абдулбасиров перейдёт в «Локомотив-Кубань» — источник

Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» договорился о переходе центрового УНИКСа Руслана Абдулбасирова. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Для 27-летнего Абдулбасирова это будет третий топ-клуб в карьере — после московского ЦСКА и казанского УНИКСа. Большая часть карьеры уроженца Кизляра прошла в Суперлиге. В 2025 году в составе ЦСКА он выиграл Единую лигу ВТБ и Суперкубок, а затем перебрался в Казань. В минувшем сезоне за УНИКС Абдулбасиров провёл 38 матчей, набирая в среднем 3,5 очка и 1,9 подбора за 10 минут на площадке.

Отметим, что с 2012 по 2014 год он выступал в системе «Локо» за молодёжную команду, где играл вместе с нынешним ассистентом главного тренера кубанцев Богданом Богдановым.