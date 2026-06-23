Гендиректор «Зенита» Церковный: не знаю, как представить лигу без Нижнего Новгорода

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный прокомментировал изменения в формате Единой лиги ВТБ, появление двух новых клубов и приостановку деятельности БК «Пари Нижний Новгород».

— Какое ваше отношение к итогам сегодняшнего совета, новые участники и формат?

— Я думаю, что в первую очередь здорово, что два новых клуба. К сожалению, большому сожалению, не будет Нижнего Новгорода. Я даже не знаю, как представить лигу без Нижнего Новгорода. И Нижний Новгород выступает дольше, чем «Зенит» в Единой лиге ВТБ. Поэтому это, к сожалению, это очень печально. Я надеюсь, что это максимум на один сезон. То, что касается формата. Здесь и плюсы и минусы есть. Когда мы просто играем четыре круга большое количество матчей, их больше, чем будет сейчас, и больше домашних матчей, это, наверное, хорошо для болельщиков.

С другой стороны, мы можем в таком количестве матчей, в том числе с командами, которые чуть слабее по уровню, больше наигрывать молодёжь. Формат деления на группы, наверное, более конкурентный и более зрелищный на втором этапе, когда в той же верхней группе уже матчи уровня плей-офф и позволяют лучше к решающей стадии подготовиться нам», — приводит слова Церковного телеграм-канал «СБГ Daily».