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«Он следил за мной». Дёмин назвал звёздного игрока НБА, с которым подружился

«Он следил за мной». Дёмин назвал звёздного игрока НБА, с которым подружился
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Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что успел подружиться с лёгким форвардом «Хьюстон Рокетс» Кевином Дюрантом. По словам Дёмина, звёздный баскетболист следил за его выступлениями ещё во время игры за университетскую команду.

— Нью-Йорк — центр звёздной жизни. Уже встречал кого-то из знаменитостей?
— У меня уже намечены совместные тренировки со Стефеном Карри. Он, как и я, подписал контракт с китайской фирмой Li-Ning. Такое воодушевляет — видеться с Карри, Леброном [Джеймсом], [Кевином] Дюрантом. С последним мы даже подружились.

— Как это произошло?
— Дюрант следил за моей университетской командой, потому что её возглавляет Кевин Янг. Он до этого работал ассистентом главного тренера в «Финиксе» и лично знает Дюранта. Так что следил за нашими играми и даже подписался на меня в какой-то момент. Затем в НБА уже встретились. Вообще некоторые баскетболисты могут выглядеть суровыми, но в реальности оказываются доброжелательными. Дюрант очень приятный в общении, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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