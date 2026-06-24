Защитник «Бруклина» Егор Дёмин высказался о возможности сыграть за сборную России

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о возможности дебютировать за сборную России. Баскетболист признался, что для него по-прежнему нет цели важнее, чем выступление за национальную команду на Олимпиаде или чемпионате мира.

— Кстати, о сборных. Сейчас у России в баскетболе нет официальных турниров, но не было желания сыграть в товарищеском матче, чтобы наконец дебютировать?

— За сборную России всегда хочется выступать. В любом состоянии. Не может быть важнее цели, чем сыграть на Олимпиаде или чемпионате мира. Уверен, что ещё окажусь со сборной на международных турнирах, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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