«Присутствует, даже когда в этом нет необходимости». Дёмин — о главном тренере «Бруклина»

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о взаимодействии с главным тренером команды Жорди Фернандесом. По словам баскетболиста, он регулярно общается с наставником как по вопросам своей роли в команде, так и по разбору игровых моментов.

— Насколько у тебя сложился контакт с тренером?

— У меня во всех командах складывались отличные отношения с тренером. Я шёл в НБА и готовился, что на профессиональном уровне такого близкого контакта уже не будет. У всех своя работа. Однако наш тренер приветливый и открытый. Говорит, чтобы мы заходили к нему в офис поговорить и о баскетболе, и об остальном. Тренер с нами много времени проводит. Присутствует, даже когда в этом нет необходимости. Например, сейчас на индивидуальных занятиях. Их проводят помощники, но и главный тренер всё время с нами.

— Он общался о чём-то персонально с тобой?

— Конечно, много раз. И о моей роли в команде, и вообще. Индивидуальное общение — это не обязательно какие-то негативные моменты, может, просто разбор игры. Часто вместе с главным тренером смотрим видео с моей игрой. Он объяснял, что он хочет видеть, а что — нет, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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