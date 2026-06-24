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Егор Дёмин — о трёхочковом броске: я приходил в НБА снайпером

Егор Дёмин — о трёхочковом броске: я приходил в НБА снайпером
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Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о развитии своего броска. Спортсмен подчеркнул, что даже при невысоком проценте попаданий в NCAA он не сомневался в своём снайперском потенциале.

— Ты побил рекорд «Бруклина» по «трёшкам» для новичков. Хотя именно в этом аспекте в тебе сомневались?
— Я же пришёл на драфт со статусом небросающего игрока. В университете у меня было 25% попаданий трёхочковыми. Получается, совсем не бросающий.

— Почему же произошёл такой скачок?
— Это скорее был просто спад в университете. Я не переживал из-за этих 25% — знал, что бросаю намного лучше. Некоторые команды в это верили, некоторые — нет. По моим ощущениям я приходил в лигу снайпером, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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