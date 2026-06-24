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Егор Дёмин — о мышечной массе: сейчас нахожусь в агрессивном наборе

Егор Дёмин — о мышечной массе: сейчас нахожусь в агрессивном наборе
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о работе над физической формой перед новым сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По словам россиянина, сейчас он сосредоточен на наборе мышечной массы, чтобы выйти на оптимальный игровой вес.

— Ты прибавил в мышечной массе. Какой у тебя оптимальный вес?
— У кого-то диета, чтобы сбросить лишние килограммы, а мне, наоборот, нужно прибавлять. Сейчас нахожусь в агрессивном наборе. Смотрим, сколько я вообще могу прибавить. Когда начну интенсивно играть, сколько-то сброшу в любом случае. Стараемся подобрать так, чтобы я вышел на оптимальную форму. Этим занимается клубный нутрициолог, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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