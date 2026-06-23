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«Локомотив-Кубань» объявил об уходе центрового Ильи Попова

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе центрового Ильи Попова
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Российский центровой Илья Попов покидает краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» по истечении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Илью за работу, профессионализм и время, проведённое в «Локо». Желаем успехов и удачи в продолжении карьеры!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Попов выступал за «Локомотив-Кубань» с 2025 года, став в его составе бронзовым призёром Единой лиги (2026). Помимо нескольких клубов Единой лиги и Суперлиги, играл в «Лайонс де Женева», где стал серебряным призёром чемпионата Швейцарии.

В прошедшем сезоне 31-летний центровой принял участие в 35 официальных матчах за красно-зелёных, набирая в среднем 5,3 очка, 2,8 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на площадке.

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