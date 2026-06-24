Егор Дёмин прояснил, как проходит восстановление после травмы

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о процессе восстановления после травмы. По словам баскетболиста, он постепенно возвращается к полноценным тренировкам, хотя ограничения ещё сохраняются.

— Насколько ты восстановился от травмы [подошвенный фасциит левой стопы]?

— Уже играю «пять на пять». Ограничения ещё есть, но это временно — буду участвовать в Летней лиге, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Дёмин досрочно завершил прошедший сезон НБА из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. В своём дебютном сезоне в североамериканской лиге Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи. Россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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