Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-форвард «Уралмаша» Белянков стал игроком «Енисея»

Экс-форвард «Уралмаша» Белянков стал игроком «Енисея»
Комментарии

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с 31-летним белорусским форвардом Евгением Белянковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Белянков уже выступал за красноярскую команду с 2022 по 2024 год. Сезон-2025/2026 форвард провёл в екатеринбургском «Уралмаше», где в 25 матчах набирал в среднем 2,9 очка и 1,9 подбора за девять минут на площадке.

Фото: БК «Енисей»

Отметим, что Беленков выступал за юниорскую сборную Беларуси (U18) в 2012-2013 годах и молодёжную сборную Беларуси (U20) в 2014-2015 годах. С 2016 года — игрок национальной команды Беларуси.

По опросу газеты «Прессбол», Белянков был признан лучшим баскетболистом Беларуси сезона-2024/2025.

Сейчас читают:
Центровой УНИКСа Абдулбасиров перейдёт в «Локомотив-Кубань» — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android