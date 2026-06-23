Экс-форвард «Уралмаша» Белянков стал игроком «Енисея»

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с 31-летним белорусским форвардом Евгением Белянковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Белянков уже выступал за красноярскую команду с 2022 по 2024 год. Сезон-2025/2026 форвард провёл в екатеринбургском «Уралмаше», где в 25 матчах набирал в среднем 2,9 очка и 1,9 подбора за девять минут на площадке.

Фото: БК «Енисей»

Отметим, что Беленков выступал за юниорскую сборную Беларуси (U18) в 2012-2013 годах и молодёжную сборную Беларуси (U20) в 2014-2015 годах. С 2016 года — игрок национальной команды Беларуси.

По опросу газеты «Прессбол», Белянков был признан лучшим баскетболистом Беларуси сезона-2024/2025.