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«Не заправил кровать — очки отнимали». Дёмин — о дисциплине в «Реале»

«Не заправил кровать — очки отнимали». Дёмин — о дисциплине в «Реале»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о дисциплине в системе мадридского «Реала». Россиянин отметил, что строгие ограничения и система поощрений и наказаний помогли ему сформировать профессиональные привычки.

— Как вообще жить одному в 15 лет в чужой стране?
— Я был не совсем один. Это база «Реала» — там и футболисты, и баскетболисты. Два года жил с одним партнёром по команде, а потом к нам ещё другой парень добавился — Уго Гонсалес, который сейчас в «Бостоне». Одиноко мне точно не было. Друзей хватало, все жили в одном комплексе. Нужно было привыкать, что я нахожусь вне дома, но это мелочи. С бытом нам помогали, чтобы думали об игре, а не о стирке и уборке. Хотя всяких правил хватало.

— Каких?
— В академии «Реала» каждому игроку начислялись очки. Если к концу недели у тебя их недоставало, не выпускали погулять в город. Без разрешения покинуть базу нельзя, а позволяли обычно раз в неделю, не больше. Очки отнимали, если ты опоздал, не заправил кровать или, например, комната неубранная. Это сделало меня пунктуальнее и дисциплинированнее, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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