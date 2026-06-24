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Егор Дёмин ответил, чем NCAA отличается от европейских лиг

Егор Дёмин ответил, чем NCAA отличается от европейских лиг
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Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, чему научился в студенческой лиге NCAA. По словам баскетболиста, этот этап стал важной подготовкой к переходу в НБА и адаптацией к американскому стилю игры.

— А студенческая лига в США много дала тебе в плане самого баскетбола?
— В этом и была цель — перед НБА приспособиться к американскому стилю игры. В Европе и США просто разный баскетбол. Не адаптируешься — не будешь выходить на площадку.

— А к чему нужно было приспосабливаться?
— Физика, скорость, реакция. Игроков с такими качествами в Европе мало, а в NCAA практически каждый — выдающийся атлет. Стандартам студенческой лиги нужно соответствовать, демонстрировать скиллы, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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