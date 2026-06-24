«Вот что я должен ответить?» Дёмин раскрыл, о чём его спрашивают в соцсетях

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что регулярно получает сообщения от начинающих баскетболистов в социальных сетях. По словам россиянина, молодые игроки часто просят у него совета, хотя на некоторые вопросы он и сам пока не знает ответа.

— В России тебя приводят в пример, как реально пробиться в НБА. Тебе пишут начинающие баскетболисты за советом?

— Много ребят обращаются в соцсетях, но сложно отвечать всем. Иногда спрашивают о вещах, про которые мне сложно что-то сказать. Например: «Как выше прыгать?» Вот что я должен ответить? Я сам невысоко прыгаю. Мне бы самому узнать ответ на этот вопрос. Хотя в целом меня радует, что мне вообще пишут. Если кого-то мотивирую своим примером, только рад, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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