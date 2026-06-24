Дёмин — об атмосфере чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке: честно, не особо

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от атмосферы чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке. По словам россиянина, ажиотаж вокруг турнира в городе ощущается не так сильно, как можно было ожидать.

— В Нью-Йорке чувствуется атмосфера чемпионата мира по футболу?

— Если честно, не особо. Наверное, я не в тех местах нахожусь. Думаю, на Манхэттене другая атмосфера и больше фанатов. Я лишь иногда вижу машины с флагами, но ничего такого, как в Европе или России. Среди знакомых особо нет ажиотажа вокруг билетов, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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