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Егор Дёмин — о татуировках: до этого момента мне было рано думать о таких вещах

Егор Дёмин — о татуировках: до этого момента мне было рано думать о таких вещах
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Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался на тему татуировок. Игрок подчеркнул, что раньше не задумывался об этом, однако в будущем не исключает появления тату, если оно будет иметь для него значение.

— У тебя нет татуировок. Не думал набить тройку?
— До этого момента мне было рано думать о таких вещах. Особо желания не было. Сейчас, может, и появилось, но пока решение принимать не хочу. Допускаю, что в какой-то момент соберусь. Если и делать, то набивать что-то, что имеет для меня значение, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
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