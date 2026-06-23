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«Портленд» назначит Майку Нори новым главным тренером клуба — инсайдер

«Портленд» назначит Майку Нори новым главным тренером клуба — инсайдер
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Новым главным тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс» станет американский специалист Майка Нори, ранее работавший ассистентом в «Миннесоте Тимбервулвз». Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Для 52-летнего Нори это назначение станет первым опытом работы в качестве главного тренера за более чем 15-летнюю карьеру в НБА. До прихода в «Портленд» он трудился в тренерских штабах «Торонто Рэпторс» (2009-2013), «Сакраменто Кингз» (2013-2015), «Денвер Наггетс» (2015-2018) и «Детройт Пистонс» (2018-2021).

С 2021 года Нори занимал пост ведущего ассистента в «Миннесоте».

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