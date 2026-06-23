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Лидер «Самары» Михайловский стал игроком УНИКСа

Лидер «Самары» Михайловский стал игроком УНИКСа
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Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с 25-летним атакующим защитником Никитой Михайловским. Соглашение с игроком рассчитано по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Михайловский начинал в системе саратовского «Автодора» в 2015 году. В сезонах-2018/2019 и 2020/2021 Михайловский был признан лучшим молодым игроком Единой лиги. Летом 2023 года он перешёл в ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ (2024, 2025).

В сезоне-2025/2026 россиянин стал самым результативным игроком регулярного чемпионата Единой лиги. В среднем за игру 25-летний баскетболист набирал 20,5 очка — это лучший показатель турнира.

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