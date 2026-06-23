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Церковный: количество травм, которое в «Зените» было в этом сезоне, это недопустимо

Церковный: количество травм, которое в «Зените» было в этом сезоне, это недопустимо
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный подвёл итоги прошедшего сезона и заявил, что команда должна играть лучше, а количество травм было недопустимым.

— Какой главный системный вывод вы сделали из прошедшего сезона?
— Что надо играть лучше. Это главный вывод. И нельзя так расстраивать наших болельщиков, как мы в этом сезоне. Поэтому мы сейчас проанализируем подробно все результаты, сделаем соответствующие выводы и будем двигаться дальше, чтобы следующий сезон однозначно был лучше.

— В прошлом сезоне было много травм. Связываете ли их с плохой физической подготовкой игроков или это просто случайности?
— Баскетбол без травм невозможен. Травматизм – это часть баскетбола, к сожалению, как контактного вида спорта. Но количество травм, которое в «Зените» было в этом сезоне, это недопустимо абсолютно. Мы это знаем прекрасно. Мы делаем соответствующие выводы и структуру, систему подготовки игроков к тренировкам и к играм, начиная с предсезонного этапа, со следующего сезона мы поменяем. Мы работаем сейчас над этим», — приводит слова Церковного СБГ Daily.

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