Центровой Илья Попов высказался о своём уходе из «Локомотива-Кубань»

Российский центровой Илья Попов, покинувший «Локомотив-Кубань» по истечении срока контракта, высказался о своём уходе и поблагодарил команду за прошедший сезон.

«Сказать хочется только слова благодарности. Всему клубу и всем людям, которые в нём работают, а их действительно огромное количество. Спасибо за этот год, он был классным. Я очень рад, что был частью команды, завоевавшей бронзовые медали.

На протяжении всего сезона я получал настоящее удовольствие и по-настоящему кайфовал от игры и работы в «Локо». Это был крутой опыт — выступать за команду, которая входит в четвёрку сильнейших в стране. Спасибо, Локосемья! Увидимся на паркете!» — приводит слова Попова пресс-служба «Локо».

В прошедшем сезоне 31-летний центровой принял участие в 35 официальных матчах за красно-зелёных, набирая в среднем 5,3 очка, 2,8 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на площадке.