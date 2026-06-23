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«У клуба своя очень интересная модель». Президент Единой лиги Кущенко — о ПБК МБА-МАИ

«У клуба своя очень интересная модель». Президент Единой лиги Кущенко — о ПБК МБА-МАИ
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высоко оценил развитие московского клуба МБА-МАИ, назвав его примером для команд-новичков турнира.

«Несомненно, МБА – это как раз тот проект, который демонстрирует отличный уровень. Сегодня на Совете Лиги говорилось очень много про то, как важна поддержка со стороны регионов. И большое спасибо мэру Москвы, правительству Москвы, департаменту спорта города Москвы за поддержку такого проекта. У клуба своя очень интересная модель, МБА играет только российскими игроками, и очень конкурентоспособна. В этом году москвичи впервые в своей истории завоевали Кубок России, вновь вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Надо отдельно отметить и маркетинговые показатели. Даже сегодня, мы озвучивали различные цифры, и во многих позициях МБА подрастает и очень большое внимание этому уделяет. Когда мы брали клуб в Лигу, они готовились к Спартакиаде, вошли в идеальной форме в сезон и сразу попали в шестёрку. Путь МБА говорит о том, что у нас есть всё для того, чтобы новички посмотрели на этот пример.

Потому что у клуба есть свой подход, шаг за шагом москвичи делают вещи, которые сегодня заслуживают большого внимания и достойны того, чтобы ставить в пример. Руководство столицы понимает идеи и осуществляет их вместе с клубом. Арена «Баскет Холл» Москва стала уже по-настоящему баскетбольным местом. Там играет и ЦСКА, но арена ассоциируется именно с МБА. Клуб с большими амбициями, и его уже можно назвать базовым для Лиги ВТБ», — приводит слова Кущенко «Советский спорт».

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