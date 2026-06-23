Корстин: новый формат Единой лиги добавляет интереса и адреналина

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о новом формате соревнований, который будет действовать с сезона-2026/2027. По её словам, изменения призваны повысить зрелищность и конкуренцию.

«Мы пообщались с нашими клубами и приняли решение об изменении формата. У нас будет 12 команд в Единой лиге ВТБ, также мы продолжим внутрисезонный Winline Basket Cup, который пройдёт параллельно регулярному чемпионату. Формат подразумевает два этапа с дальнейшим разделением на группы – нам он кажется оптимальным. На первом этапе каждый сыграет с каждым.

Дальше деление на группы А и Б, где команды будут играть уже между собой. Первая шестёрка автоматически в плей-офф, во второй будет плей-ин. Всё это даст возможность командам из второй шестёрки побороться за выход в плей-офф, и мне кажется, что это интересный формат. Он добавляет интереса и адреналина, увеличивает количество матчей. Дальше плей-офф. Серия за третье место сокращена, она будет играться до двух побед», — приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги ВТБ на официальном сайте.