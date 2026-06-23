Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кущенко: в Нижнем Новгороде были расставлены приоритеты на хоккей и футбол

Кущенко: в Нижнем Новгороде были расставлены приоритеты на хоккей и футбол
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига с большим сожалением приняла решение исключить «Пари Нижний Новгород» из состава участников следующего сезона. По его словам, в регионе были расставлены приоритеты в пользу хоккея и футбола.

— История с «Нижним Новгородом» показывает, что клубам нельзя рассчитывать только на бюджетные деньги?
— Эта история не только про бюджетные деньги, ведь их можно тратить не на всё. Мы стараемся ориентировать клубы, что субсидии от государства должны идти на перелёты, переезды, финансирование кандидатов в национальные команды и так далее. Коммерческие деньги желательно направлять только на легионеров.

Потому что в регионах очень важна социальная значимость проектов, в Нижнем Новгороде были расставлены приоритеты на хоккей, футбол, тем более у «Торпедо» новая арена, а не на баскетбол. Все эти факторы не дали возможности участвовать в следующем сезоне очень важному клубу для Единой лиги ВТБ. С большим сожалением приняли это решение», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Сейчас читают:
«У клуба своя очень интересная модель». Президент Единой лиги Кущенко — о ПБК МБА-МАИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android