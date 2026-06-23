Кущенко: в Нижнем Новгороде были расставлены приоритеты на хоккей и футбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига с большим сожалением приняла решение исключить «Пари Нижний Новгород» из состава участников следующего сезона. По его словам, в регионе были расставлены приоритеты в пользу хоккея и футбола.

— История с «Нижним Новгородом» показывает, что клубам нельзя рассчитывать только на бюджетные деньги?

— Эта история не только про бюджетные деньги, ведь их можно тратить не на всё. Мы стараемся ориентировать клубы, что субсидии от государства должны идти на перелёты, переезды, финансирование кандидатов в национальные команды и так далее. Коммерческие деньги желательно направлять только на легионеров.

Потому что в регионах очень важна социальная значимость проектов, в Нижнем Новгороде были расставлены приоритеты на хоккей, футбол, тем более у «Торпедо» новая арена, а не на баскетбол. Все эти факторы не дали возможности участвовать в следующем сезоне очень важному клубу для Единой лиги ВТБ. С большим сожалением приняли это решение», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».