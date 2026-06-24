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«Бостон» готов выслушать предложения по обмену Джейлена Брауна — инсайдер

«Бостон» готов выслушать предложения по обмену Джейлена Брауна — инсайдер
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Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Бостон Селтикс» готовы выслушивать предложения по обмену американского форварда Джейлена Брауна. По его словам, клуб не ищет сделку активно, но открыт к диалогу с другими командами.

«С прошлой ночи, насколько мне известно, «Селтикс» готовы выслушивать заинтересованные команды и предложения по Джейлену Брауну. Я бы не сказал, что они активно ищут обмен прямо сейчас, но они открыты к диалогу. Несколько команд уже начали выходить на связь и вести обсуждения с «Селтикс».

Это не означает, что обмен обязательно состоится. У Брауна остаётся три года по контракту, в июле он сможет подписать продление. Посмотрим, к чему это приведёт. Но сам факт того, что они слушают предложения, говорит о необходимости принять решение», — отметил Чарания в подкасте The Pat McAfee на YouTube.

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