«Поворачиваюсь — а там Дюрант!» Егор Дёмин рассказал о поступке Кевина после матча НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о внимании со стороны Кевина Дюранта. По словам баскетболиста, звёздный форвард «Хьюстон Рокетс» специально подошёл к нему после матча, чтобы поддержать и пообщаться.
«Наша первая встреча после матча с «Хьюстоном». После игры все, как обычно, благодарят друг друга и жмут руки. В какой-то момент я стоял в стороне, вдруг меня кто-то сзади хлопает по плечу.
Поворачиваюсь — а там Дюрант! То есть он специально подошёл ко мне, чтобы поздороваться и поддержать, потому что я тогда не играл», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.