Егор Дёмин — об игроках NCAA: у некоторых просто нет учёбы

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался об образовательной системе в NCAA. Россиянин отметил, что в некоторых вузах учёба для спортсменов носит формальный характер, однако в его случае обучение оставалось полноценным.

— Когда играешь в студенческой лиге, в институте на самом деле особо не учишься?

— Во многих университетах это абсолютная формальность. Я общался со многими ребятами на преддрафтовых тренировках. Мне рассказывали, что у некоторых просто нет учёбы. Прямо совсем отсутствует. А если и есть, домашние задания за игроков делают другие люди. У нас же была настоящая учёба. Да, расписание строилось с учётом наших тренировок и игр, но не было такого, что за нас всё делают. Те же домашние задания могли вместе с кем-то готовить, но экзамены уже сами сдавали.

— А почему у вас было строже?

— Для многих университетов важны спортивные успехи, чтобы получать финансирование. Так игроков проще заманивать. Говорят: «Приезжай, будешь только играть, без учёбы». А в нашем случае просто не было цели получить финансирование через спортивные успехи команды, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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