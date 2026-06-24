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Стал известен первый номер драфта НБА — 2026

Стал известен первый номер драфта НБА — 2026
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«Вашингтон Уизардс» под общим первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года выбрал 19-летнего форварда Эй Джея Дибанца.

В сезоне-2025/2026 он провёл 35 матчей за Университет Бригама Янга в NCAA и в среднем набирал 25,5 очка, 1,5 подбора и 3,7 передачи. Рост американца 206 см.

Драфт НБА 2026 года проходит в эти минуты. Мероприятие организовано в двухдневном формате: в первый день будет проведён первый раунд, а во второй — второй. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

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Новости. Баскетбол
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