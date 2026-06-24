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Назван топ-3 драфта НБА — 2026

Назван топ-3 драфта НБА — 2026
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В эти минуты на арене «Барклайс-центр» в американском Нью-Йорке проходит драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года. Мероприятие организовано в двухдневном формате: в первый день будет проведён первый раунд, а во второй — второй. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Таким образом, стали известны первые три номера на драфте. Первым стал 19-летний американский форвард Эй Джей Дибанца. Он станет игроком «Вашингтон Уизардс». 19-летний американский защитник Дэррин Питерсон — второй номер драфта. Он выбран пиком «Ютой Джаз». Третий номер драфта — 18-летний тяжёлый форвард из США Кэмерон Бузер. Его будущий клуб — «Мемфис Гриззлиз».

В 2025 году первым номером драфта был американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда за клуб НБА «Даллас Маверикс».

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Драфт НБА — 2026: Эй Джей Дибанца ушёл под первым номером. LIVE!
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Драфт НБА — 2026: Эй Джей Дибанца ушёл под первым номером. LIVE!
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Новости. Баскетбол
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