Назван топ-3 драфта НБА — 2026

В эти минуты на арене «Барклайс-центр» в американском Нью-Йорке проходит драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года. Мероприятие организовано в двухдневном формате: в первый день будет проведён первый раунд, а во второй — второй. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Таким образом, стали известны первые три номера на драфте. Первым стал 19-летний американский форвард Эй Джей Дибанца. Он станет игроком «Вашингтон Уизардс». 19-летний американский защитник Дэррин Питерсон — второй номер драфта. Он выбран пиком «Ютой Джаз». Третий номер драфта — 18-летний тяжёлый форвард из США Кэмерон Бузер. Его будущий клуб — «Мемфис Гриззлиз».

В 2025 году первым номером драфта был американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда за клуб НБА «Даллас Маверикс».