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Егор Дёмин показал совместные фотографии с первым номером драфта НБА — 2026

Егор Дёмин показал совместные фотографии с первым номером драфта НБА — 2026
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20-летний российский разыгрывающий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин показал в своём телеграм-канале фотографии с первым номером драфта топовой североамериканской лиги 2026 года 19-летним американским форвардом «Вашингтон Уизардс» Эй Джей Дибанца.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

В сезоне-2025/2026 Дибанца провёл 35 матчей за Университет Бригама Янга* в NCAA, где ранее играл Дёмин. Американец в среднем набирал 25,5 очка, 1,5 подбора и 3,7 передачи. Рост баскетболиста составляет 206 см.

Российский баскетболист Егор Дёмин был выбран под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года.

*BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации

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