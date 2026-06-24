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Стал известен топ-30 драфта НБА — 2026

Стал известен топ-30 драфта НБА — 2026
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Завершился первый день драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года, который проходил на арене «Барклайс-центр» в американском Нью-Йорке. Мероприятие организовано в двухдневном формате: в первый день прошёл первый раунд, а во второй будет устроен второй. По итогам нынешнего дня стал известен топ-30 драфта НБА — 2026.

  1. Эй Джей Дибанца («Вашингтон Уизардс»).
  2. Дэррин Питерсон («Юта Джаз»).
  3. Кэмерон Бузер («Мемфис Гриззлиз»).
  4. Калеб Уилсон («Чикаго Буллз»).
  5. Китон Ваглер («Лос-Анджелес Клипперс»).
  6. Микель Браун («Бруклин Нетс»).
  7. Дариус Эйкафф («Сакраменто Кингз»).
  8. Кингстон Флемингс («Атланта Хоукс»).
  9. Морез Джонсон («Даллас Маверикс»).
  10. Брэйден Беррис («Милуоки Бакс»).
  11. Яксель Лендеборг («Голден Стэйт Уорриорз»).
  12. Адай Мара («Оклахома-Сити Тандер»).
  13. Нэйт Амент («Милуоки Бакс»).
  14. Ханнес Штайнбах («Шарлотт Хорнетс»).
  15. Дейлин Свей («Чикаго Буллз»).
  16. Беннетт Стиртц («Оклахома-Сити Тандер»).
  17. Эбука Окори («Детройт Пистонс»).
  18. Кристиан Андерсон («Шарлотт Хорнетс»).
  19. Аллен Грэйвс («Торонто Рэпторс»).
  20. Джейден Куэйнтанс («Сан-Антонио Спёрс»).
  21. Карим Лопес («Мемфис Гриззлиз»).
  22. Лабарон Филон («Филадельфия Сиксерс»).
  23. Зуби Эджиофор («Атланта Хоукс»).
  24. Кэмерон Карр («Лос-Анджелес Лейкерс»).
  25. Серхио де Ларреа («Даллас Маверикс»).
  26. Таррис Рид («Сан-Антонио Спёрс»).
  27. Крис Сенак («Бостон Селтикс»).
  28. Джошуа Джефферсон («Бруклин Нетс»).
  29. Алекс Карабан («Сакраменто Кингз»).
  30. Коа Пит («Финикс Санз»).

В 2025 году первым номером драфта был американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда за клуб НБА «Даллас Маверикс».

Следите за драфтом НБА на «Чемпионате»:
Драфт НБА — 2026: есть итоги первого раунда. Завтра ждём второй! LIVE
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Драфт НБА — 2026: есть итоги первого раунда. Завтра ждём второй! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
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