Стал известен топ-30 драфта НБА — 2026
Завершился первый день драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года, который проходил на арене «Барклайс-центр» в американском Нью-Йорке. Мероприятие организовано в двухдневном формате: в первый день прошёл первый раунд, а во второй будет устроен второй. По итогам нынешнего дня стал известен топ-30 драфта НБА — 2026.
- Эй Джей Дибанца («Вашингтон Уизардс»).
- Дэррин Питерсон («Юта Джаз»).
- Кэмерон Бузер («Мемфис Гриззлиз»).
- Калеб Уилсон («Чикаго Буллз»).
- Китон Ваглер («Лос-Анджелес Клипперс»).
- Микель Браун («Бруклин Нетс»).
- Дариус Эйкафф («Сакраменто Кингз»).
- Кингстон Флемингс («Атланта Хоукс»).
- Морез Джонсон («Даллас Маверикс»).
- Брэйден Беррис («Милуоки Бакс»).
- Яксель Лендеборг («Голден Стэйт Уорриорз»).
- Адай Мара («Оклахома-Сити Тандер»).
- Нэйт Амент («Милуоки Бакс»).
- Ханнес Штайнбах («Шарлотт Хорнетс»).
- Дейлин Свей («Чикаго Буллз»).
- Беннетт Стиртц («Оклахома-Сити Тандер»).
- Эбука Окори («Детройт Пистонс»).
- Кристиан Андерсон («Шарлотт Хорнетс»).
- Аллен Грэйвс («Торонто Рэпторс»).
- Джейден Куэйнтанс («Сан-Антонио Спёрс»).
- Карим Лопес («Мемфис Гриззлиз»).
- Лабарон Филон («Филадельфия Сиксерс»).
- Зуби Эджиофор («Атланта Хоукс»).
- Кэмерон Карр («Лос-Анджелес Лейкерс»).
- Серхио де Ларреа («Даллас Маверикс»).
- Таррис Рид («Сан-Антонио Спёрс»).
- Крис Сенак («Бостон Селтикс»).
- Джошуа Джефферсон («Бруклин Нетс»).
- Алекс Карабан («Сакраменто Кингз»).
- Коа Пит («Финикс Санз»).
В 2025 году первым номером драфта был американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда за клуб НБА «Даллас Маверикс».
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