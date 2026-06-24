Завершился первый день драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года, который проходил на арене «Барклайс-центр» в американском Нью-Йорке. Мероприятие организовано в двухдневном формате: в первый день прошёл первый раунд, а во второй будет устроен второй. По итогам нынешнего дня стал известен топ-30 драфта НБА — 2026.

Эй Джей Дибанца («Вашингтон Уизардс»). Дэррин Питерсон («Юта Джаз»). Кэмерон Бузер («Мемфис Гриззлиз»). Калеб Уилсон («Чикаго Буллз»). Китон Ваглер («Лос-Анджелес Клипперс»). Микель Браун («Бруклин Нетс»). Дариус Эйкафф («Сакраменто Кингз»). Кингстон Флемингс («Атланта Хоукс»). Морез Джонсон («Даллас Маверикс»). Брэйден Беррис («Милуоки Бакс»). Яксель Лендеборг («Голден Стэйт Уорриорз»). Адай Мара («Оклахома-Сити Тандер»). Нэйт Амент («Милуоки Бакс»). Ханнес Штайнбах («Шарлотт Хорнетс»). Дейлин Свей («Чикаго Буллз»). Беннетт Стиртц («Оклахома-Сити Тандер»). Эбука Окори («Детройт Пистонс»). Кристиан Андерсон («Шарлотт Хорнетс»). Аллен Грэйвс («Торонто Рэпторс»). Джейден Куэйнтанс («Сан-Антонио Спёрс»). Карим Лопес («Мемфис Гриззлиз»). Лабарон Филон («Филадельфия Сиксерс»). Зуби Эджиофор («Атланта Хоукс»). Кэмерон Карр («Лос-Анджелес Лейкерс»). Серхио де Ларреа («Даллас Маверикс»). Таррис Рид («Сан-Антонио Спёрс»). Крис Сенак («Бостон Селтикс»). Джошуа Джефферсон («Бруклин Нетс»). Алекс Карабан («Сакраменто Кингз»). Коа Пит («Финикс Санз»).

В 2025 году первым номером драфта был американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда за клуб НБА «Даллас Маверикс».