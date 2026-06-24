Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Увы, превышаю планку». Егор Дёмин раскрыл, какое ограничение установил для себя

«Увы, превышаю планку». Егор Дёмин раскрыл, какое ограничение установил для себя
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как старается контролировать время, которое проводит в социальных сетях. По словам россиянина, он установил для себя жёсткие ограничения на использование телефона, чтобы лучше сохранять концентрацию.

– Остаётся время позалипать на видосиках в соцсетях?
– Стараюсь ограничивать себя. Сейчас телефон слишком доступен. Это проблема не только для меня, но и для всех.

– Как с этим борешься?
– У меня на все соцсети стоит ограничение — час в день. Увы, превышаю планку. Хотя правила всё равно помогают. Например, утром не трогаю телефон. Выключил будильник — и всё. Только когда доехал до зала, могу посмотреть, что мне написали и кто звонил. Рутина, которую выстраиваю, помогает фокусироваться, — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Поворачиваюсь, а там Дюрант!» Егор Дёмин рассказал, через что прошёл в НБА
Эксклюзив
«Поворачиваюсь, а там Дюрант!» Егор Дёмин рассказал, через что прошёл в НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android