В «Бостоне» прокомментировали слухи о возможном обмене Джейлена Брауна

Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс высказался насчёт слухов о возможном обмене 29-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «кельтов» Джейлена Брауна, выступающего на позиции лёгкого форварда.

«Джейлен Браун является важной частью нашей команды. Очевидно, никогда нельзя быть уверенным в чём-то на 100%. Одно хочу подчеркнуть: он для нас был всегда очень ценным игроком. Не хочу предсказывать будущее», — сказал Стивенс на пресс-конференции.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Бостон» был открыт к обмену Брауна в «Милуоки Бакс» на греческого форварда Янниса Адетокунбо.