«Парни из команды удивлялись». Игрок НБА Дёмин раскрыл, чем увлекается в Нью-Йорке

Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о своих хобби вне баскетбола. Игрок признался, что в свободное время любит пробовать себя в самых разных занятиях — от музыки и рисования до карточных трюков и изучения языков.

– Насколько ты освоился в Нью-Йорке? Слышал, дом уже обустроил до таких вещей, как пианино.

– Да, у меня стоит клавиатура. Учусь играть, хотя сейчас мало времени остаётся. До этого брал гитару и смотрел, как пойдёт. Вижу свою жизнь вне спорта разнопланово. У меня много интересов вне баскетбола, но всё можно связать между собой. Сейчас ещё учусь рисовать. Всегда есть в чём стать лучше. И на площадке, и в особенности вне её.

– Музыка, рисование… что-то ещё из увлечений?

– Парни из команды удивлялись, когда я им карточные трюки показывал. Загорелся этим, просто увидев в соцсетях. В какой-то момент взялся за французский язык — захотелось без какой-то необходимости. Тема одежды и стиля сейчас особенно востребована в Нью-Йорке и привлекает меня. Как и съёмка видео, продюсирование и продумывание идей для роликов. А ещё научился собирать кубик Рубика. Никакой необходимости в этом не было – сам не знаю, зачем мне это нужно. С другой стороны, не все умеют, а у меня получается, – сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Читайте интервью с игроком «Бруклин Нетс» Егором Дёминым на «Чемпионате».

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