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«Валенсия» интересуется легионером «Зенита» — источник

«Валенсия» интересуется легионером «Зенита» — источник
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Испанский баскетбольный клуб «Валенсия» проявляет интерес к разыгрывающему защитнику «Зенита» Тренту Фрейзеру, сообщает Cadena SER.

По информации источника, клуб уже начал изучать возможные варианты усиления задней линии на случай изменений в составе после завершения сезона. Среди игроков, по которым «Валенсия» наводила справки, оказался и американский баскетболист петербургской команды.

Отмечается, что руководство испанского клуба рассчитывает сохранить костяк состава, однако готовится к различным сценариям на трансферном рынке.

Фрейзер выступает за «Зенит» с февраля 2023 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ защитник набирал 12,7 очка и делал 5,3 передачи в среднем за матч, реализуя почти 36,7% трёхочковых бросков.

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